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Altıparmak’ın gözdesi bjarnason

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Altıparmak’ın gözdesi bjarnason
AKHISARSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak geçen sezon Gazişehir Gaziantep'ten öğrencisi olan Elmar Bjarnason'un kadroya dahil edilmesini istedi. Altıparmak'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, İzlandalı oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. ÖNCE ELAZIĞ'A GELDİ
Orta sahadaki sorunu Elmar Bjarnason'la çözmeye hazırlanan Ege ekibinin yabancı bir forvetle de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Futbol yaşamına ülkesinde KR Reykjavik ekibinde başlayan Elmar Bjarnason, İskoçya'da Celtic, Norveç'te Lyn Oslo, İsveç'te Göteborg, Danimarka'da Randers FC ve Aarhus formalarını giydi. Türkiye macerasına 2017-2018 yılında Elazığspor'a gelerek başlayan İzlandalı, geçen sezonun devre arasında Gazişehir'e transfer oldu. Bjarnason, Gazişehir'de 14 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.
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Altıparmak’ın gözdesi bjarnason
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