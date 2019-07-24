Başka acı yaşanmasın

Türkiye'de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayı boğulma vakalarında görülüyor. Her yıl yaklaşık 900 kişinin boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediğini ifade ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un geçen pazar günü hayatını kaybetmesinin ardından DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, açıklama yaptı. Gölet, baraj ve sulama kanallarının çevresinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Eker, en önemli sorumluluğun ailelere düştüğünü söyledi.

AİLELERE UYARI

Boğulma olaylarının yaşandığı bölgelerdeki uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirten Eker, "Genel Müdürlüğümüz kamu spotuyla bu konuyla ilgili çalışmalar yaptı. Gölet, baraj ve sulama kanallarında gerekli uyarı levhalarımız var. Suya girilmesinin tehlikeli olduğuna dair uyarı levhalarımız var. Sulama kanallımızın çevrelerinde de çitlerimiz var. Özellikle yerleşim yerlerinin içinden geçen kanalların kenarlarında çitlerimiz var. Ama buna rağmen çocuklarımız havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için buralara giriyor. Manisa Kemaliye'deki olayda da çocuklarımız göletimiz korunaklı olmasına rağmen çitleri keserek suya girmişler. Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor" dedi.