Bir atıksu arıtma tesisi de Baklan’a

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yönelik yatırımlarıyla örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Acıpayam, Çameli ve Çardak ilçelerinin ardından bir betonarme atıksu arıtma tesisi de Baklan ilçesine kazandırdı. 5 bin 500 metrekare alana kurulu tesisteki arıtılacak atık suyun günlük ortalama debisinin birinci kademede 562 metreküpü bulacağı kaydedilirken, tesisin bölgesel arıtma niteliğinde olduğu işaret edildi. Örnek tesis, bölgedeki atıksu kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, " Şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ne varsa yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.