Bu metro inşaatı da zamanında bitmez

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018'in Haziran ayında 7.2 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu'nun temelini attı. 7 istasyondan oluşacak projeyi de Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketi kazandı. İşin Aralık 2021'de bitmesi öngörüldü. İnşaat çalışması başlarken Büyükşehir, metro projesinde revizyona gitme kararı aldı. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığınca onaylı projede yer alan istasyonların hacimlerinde yüzde 25 ila 75 oranında küçülmelere gitti. Proje tadilatı ile birçok yürüyen merdiven, asansör ve çıkış noktası da iptal etti. Revizyon sonucu yüklenici firmanın ekmeğine bal sürüldü. Egeli SABAH'ın öğrendiği bilgiye göre İzmir Büyükşehir'in yaptığı yeni değişiklikleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bildirmediği öğrenildi. Büyükşehir köklü değişikliğe gittiği projeyi, yeniden Ulaştırma Bakanlığına ve Proje Altyapı Genel Müdürlüğü'ne onaylatmasının ardından imalatlara başlaması gerekiyordu. Oysaki edinilen bilgiye göre Raylı Sistem Daire Başkanlığı bu ayrıntıyı atladı. Onay alınmadan yüklenicinin yeni imalatlara başlaması sağlandı. Konu ile görüşlerini aldığımız uzmanlar, yapılan revizyonlarla Narlıdere Metrosunun zamanında bitirilmesinin hayal olduğunu öne sürdü. Revize edilen istasyonlar için yeni uygulama projelerinin çizilmesi gerektiğini, bu projeler hazırlanmadan imalatlara başlanamayacağını belirten uzmanlar, "Bu da önemli bir zaman kaybına neden olacak. Dolayısı ile de proje öngörülen sürede kesinlikle bitmeyecek. Durum böyle olunca yüklenici, idareden kaynaklı revizyonları gerekçe göstererek Büyükşehir'den süre uzatımı isteyecek. Ardından da idareden enflasyona dayalı fiyat farkı talep edecek. Tüm bunlar Büyükşehir'in kasasından ekstra para çıkmasına neden olacak" dedi.

FİYAT DÜŞECEK Mİ?

Yapılan revizyonla yüklenici firmanın onaylı projede yapması gereken bir çok imalatın projeden çıkarıldığına da dikkat çeken uzmanlar, "Normal koşullarda yüklenici firmanın ihalede verdiği fiyat teklifine projeden çıkarılan imalatlar da dahil olduğu için Büyükşehir'in fiyat eksitmesine gitmesi gerekiyor. Yani iptal edilen imalatların maliyetlerinin ihale bedelinden düşülmesi gerekiyor. Bu konunun Büyükşehir Belediyesi tarafından mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Aksi takdirde kamu zararı söz konusu olacaktır" diye konuştu. İzmir Büyükşehir'in eski Raylı Sistem Daire Başkanı Hanefi Caner, Büyükşehir'in muhakkak yeni projeyi Ankara'ya onaylatması gerektiğini söyledi. Basına yansıyan yazılara göre projede değişiklikliğe gidildiğini ifade eden Caner, "Genel olarak projeyi ele aldığımızda bu kadar değişiklik sonrası yeni projenin Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğünden izin alınması lazım. Hatta ihalenin yapısı değişiyor ve yapılacak işler de değişiyor. İhale sakat bir hale gelmiş. Çünkü ihaleye giren diğer yüklenici firmaların itiraz etme hakları var. Proje esastan değişiyorsa zaten yenilenmesi lazım" dedi. Proje değişikliğinin her zaman belediyenin yetkisinde olduğunu vurgulayan Caner, şöyle devam etti: "Projede yapılacak işin bu kadar azalmasından sonra fiyatın aynı kalması mümkün değildir. Mevcut şartlara göre buna da bir ayarlanma yapılmalı. Yapılmazsa bu sefer diğer yüklenici firmaların itiraz etme hakkı doğar."