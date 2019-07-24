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“Dünya bırıncılığı bızı gururlandırdı”

Giriş Tarihi: 24.7.2019
“Dünya bırıncılığı bızı gururlandırdı”
Balıkesir? Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Çin'de düzenlenen yarışmada; Türkiye'yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, "peynir ve süt" kategorisinde dünyanın en iyisi seçilen kitap hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kula, "Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından yazılan eserin, ülkemizin ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağından şüphem yok. Eserin kazandığı birincilik bizleri çok gururlandırdı. Bu eserle hem bu sektörün hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanmıştır" dedi. Almanya, Kanada ve Fransa gibi süt ve süt ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi olan ülkeleri geride bırakarak birincilik ödülünü kazanmanın kolay olmadığına değinen Kula, "Bu ülkeleri geride bırakarak Winner Etiketiyle Kitap bastırmaları Birinciliğe ayrı bir değer ve anlam kazandırıyor" diye konuştu.
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