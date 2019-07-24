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Görme engelli öğretmen kitap yazdı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Görme engelli öğretmen kitap yazdı
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Hakan Sancak, kitap yazmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Sancak, iki yıllık çalışma sonucunda "Sarıgöl'ün Eğitim Tarihi" adlı kitabını yayımladı. Sancak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kitabında ilçe okullarının geçmişten bugüne kadarki durumlarını anlattığını, eserinin gelecek kuşaklara ışık tutacağını söyledi. Kitabının 138 sayfadan oluştuğunu belirten Sancak, "Tüm okullarımızdan eski resimleri topladım. Tarihçelerine ulaştım. Kitabımın ilk bölümünde ilçenin tarihçesi, ikinci bölümde okulların tarihçeleri ve son bölümde ise Sarıgöl'ün eğitim durumunu anlattım." dedi. Sancak kitabını hazırlarken sınıf öğretmeni arkadaşı Hasan Emre Saluk'un kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
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Görme engelli öğretmen kitap yazdı
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