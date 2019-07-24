Göztepe, Alanya’dan n’sakala’nın peşinde

SÜPER Lig'de sezon öncesi sol bek arayışını bitirmek için yoğun çaba gösteren Göztepe'de yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarıkırmızılıların Alanyaspor'la sözleşmesi devam eden Kongo asıllı Fransız oyuncu Fabrice N'Sakala ile ilgilendiği iddia edildi. Sol bek mevkisinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için Göz-Göz girişimlere başladı. Sol bek pozisyonu için yönetimin listesinde Bursaspor'dan eski G.Saraylı Latovlevici de yer alıyor.

SOL KANATTAKI REKABET ARTMALI

Süper Lig'de savunmaya takviye için girişimlerini hızlandıran Göztepe, Rus ekibi Samara'da sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pavel Yakolev'i de gündemine aldı. Sol kanatta forma giyen futbolcuyla görüşmelerini gizli bir şekilde sürdüren Göz-Göz Yasin Öztekin, Samed Ali ve yeni transfer Batuhan'ın da forma giydiği sol kanatta rekabeti artırmak istiyor.

SAMBACI'DAN RET YANITI GELDİ

Göztepe'ye, Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı sol bek Adriano'dan olumsuz haber geldi. Brezilya ekibi Santos'tan ciddi bir teklif alan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İzmir ekibinin teklifini az bulunca görüşmeler sona erdi. Öte yandan dün kampta konuşan teknik direktör Tamer Tuna, hedef belirlemeden hiçbir şeyin olamayacağına söyleyerek, "Bir kere hedeflerini gerçekleştiren bir teknik adam olarak söylüyorum; Göztepe başarıya giden yolda neler yapılması gerektiğini ve nasıl olması gerektiğini bilen bir takım oldu" dedi.