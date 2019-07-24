Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kadınların bal mesaısı

Kadınların bal mesaısı

’in Urla ilçesinde korkuluklarıyla ünlenen ’nin “şehirli” ve “köylü” kadınları, bal üretimi için güç birliği kararı aldı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Kadınların bal mesaısı
İzmır'de Korkuluk Festivali ile adını duyuran kırsal Barbaros Mahallesi'ne yerleşen şehirli 10 kadın, köylü hemcinslerinin desteğiyle arıcılığa başladı. Şehirdeki mesailerine makam aracı ya da özel araçlarıyla giden kadınlar köyde işe gitmek için traktör kullanıyor. Köyün balcı kadınları ilk olarak sabahın erken saatlerinde meydandaki kahvede buluşuyor. Bir yandan çaylarını içen kadınlar diğer yandan yapacakları işleri konuşuyor. Görev dağılımı yapıldıktan sonra yola çıkılıyor. Daha önce mesaiye makam ya da özel araçlarıyla giden kadınlar, köydeki işlerine gitmek için traktörü kullanıyor. Kısa sürede önemli bir tecrübeye ulaşan kadınlar büyük emek verdikleri arılardan elde edecekleri bal için gün sayıyor. Köye yerleşen Demet Küçükkayalar, "Şu anda 65 kovanımız var. Öğrendikçe kovan sayısını artırdık. Nihai hedefimiz kooperatifleşmek. Arıcılığı çok daha profesyonel şekilde yapmak istiyoruz" dedi. Arıcı Nevin Balcı, "Köye yerleşen kadınlara arıcılık eğitimi veriyorum. Arıcılığın tüyolarını onlarla paylaşıyorum. Onlarda istek vardı, bizler de teşvik ettik" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınların bal mesaısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN