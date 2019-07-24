Kadınların bal mesaısı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de Korkuluk Festivali ile adını duyuran kırsal Barbaros Mahallesi'ne yerleşen şehirli 10 kadın, köylü hemcinslerinin desteğiyle arıcılığa başladı. Şehirdeki mesailerine makam aracı ya da özel araçlarıyla giden kadınlar köyde işe gitmek için traktör kullanıyor. Köyün balcı kadınları ilk olarak sabahın erken saatlerinde meydandaki kahvede buluşuyor. Bir yandan çaylarını içen kadınlar diğer yandan yapacakları işleri konuşuyor. Görev dağılımı yapıldıktan sonra yola çıkılıyor. Daha önce mesaiye makam ya da özel araçlarıyla giden kadınlar, köydeki işlerine gitmek için traktörü kullanıyor. Kısa sürede önemli bir tecrübeye ulaşan kadınlar büyük emek verdikleri arılardan elde edecekleri bal için gün sayıyor. Köye yerleşen Demet Küçükkayalar, "Şu anda 65 kovanımız var. Öğrendikçe kovan sayısını artırdık. Nihai hedefimiz kooperatifleşmek. Arıcılığı çok daha profesyonel şekilde yapmak istiyoruz" dedi. Arıcı Nevin Balcı, "Köye yerleşen kadınlara arıcılık eğitimi veriyorum. Arıcılığın tüyolarını onlarla paylaşıyorum. Onlarda istek vardı, bizler de teşvik ettik" diye konuştu.