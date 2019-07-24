Karacığerınıze ıyı bakın

BUGÜN NELER OLDU

yıllarda gittikçe yaygınlaşan karaciğer yağlanması vücudun sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle vücutta karbonhidrat, protein ve metabolizmadan sorumlu olan karaciğer düzensiz ve yanlış beslenme ile sağlığını yitiriyor. Kanın temizlendiği ve vücuttan toksinlerin arınmasını sağlayan karaciğerin sağlıklı olması için önerilerde bulunan Diyetisyen Berna Danacı, "Sağlıklı ve düzgün bir beslenme programı ile karaciğer yağlanmasının önüne geçmek mümkün. Karaciğer aşırı yağlanmaya karşı alarm vermeden tedbirimizi almamız lazım" dedi. Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için ilaç kullanmak yerine sağlıklı beslenmenin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Danacı, "İlaç kullanmak kolaya kaçmaktır. Ve unutulmamalı ki her ilacın bir yan etkisi vardır. Doğru beslenme ile rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Karaciğer detoksu yapan besinleri hayatınıza dahil edin, ideal kiloda olmaya, hayatınızda davranış değişikliği yapmaya özen gösterin. En başta günlük 2.5 - 3 litre su tüketilmeli. Lif içeriği yüksek bir beslenme planı oluşturulmalı. Günlük 1 tane kahve ve yeşilçay mutlaka içilmeli. Omega 3 içeriği yüksek sağlıklı yağları tercih edilmeli. Soğan, sarımsak gibi sülfür içeriği yüksek besinlere öğünlerde yer verin" diye konuştu.