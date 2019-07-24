Nisa’nın tedavisi için sarma sarıyor

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Beyinfelci (SP) hastası 8 yaşındaki kızı Nisa Suzan Turan'ın tedavisi için 1, 5 yıl önce İzmir'den İstanbul'a taşınan Zana Turan, kızının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sarma siparişi alıyor. Valilik onaylı bağış hesabında toplanan parayla, son olarak Nisa'nın kalça ve bacak ameliyatı olduğunu belirten Turan, 2,5 ayın ardından alçısı çıkartılan kızına daha yoğun fizik tedavi desteği için siparişlerin artmasını bekliyor. Nisa'nın en son geçen 11 Nisan'da 3,5 saat süren kalça ve bacak ameliyatı olduğunu anlatan anne Turan, "Nisa için 2017'de açılan Valilik onaylı bağış hesabı kapandı. Bu hesapta 250 bin lira toplayabildik. Yürüme robotu, 3 ameliyata 200 bin lira harcadım. Sadece 50 bin lira kaldı. Onunla da fizik tedavisini karşılayacağım" dedi. Nisa'ya inandığını ve onun iyiliği için savaştığını anlatan Turan, şunları söyledi: "Ne kadar çok fizik tedavi alırsa tedaviye o kadar çok yanıt verecek. Ancak şubat ayından bu yana sarma siparişi alamıyorum. Kimseden nakit para beklemiyorum. Kızımın fizik tedavisi için destek olsunlar yeter.