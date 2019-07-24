Tümörden kurtuldu bebeğini bekliyor

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yaşayan 40 yaşındaki Tayfun Öztürk'ün kalp ve akciğerine yapışık haldeki 8 santimetrelik kitle, Medical Park İzmir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı. Op. Dr. Mutlu Ünver, "Hastamız, doğacak olan çocuğunu sağlıkla kucağına almak için ameliyata karar verdi. 4 saatlik ameliyat sonrası hasta 3 gün içinde evine sağlıkla gönderildi" dedi. Doktorların kendisini çok iyi motive ettiğini bildiren Öztürk, "Eşim 5 aylık hamile olduğu için doğacak kızım aklıma geldi. Onun için ve ailem için bu riski almam gerekiyordu" diye konuştu.