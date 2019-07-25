Akhısar, poepon’un peşinde

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SPOR Toto 1. Lig'de zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisarspor'da, teknik direktör Mehmet A Altıparmak transferde gözünü eski öğrencilerine çevirdi.Geçen sezon Gazişehir'le Süper Lig sevinci yaşayan Mehmet Altıparmak'ın iki oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi.İki oyuncunun bir aksilik olmazsa Kızılcahamam kampına yetişeceği dile getirildi.