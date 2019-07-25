Allianz’da müşteri memnuniyeti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güçlü büyüme öngörüleri, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği yaklaşımıyla İzmir'de hayata geçirdiği operasyon merkezi Allianz Kampüs, birinci yaşında meyvelerini vermeye başladı. Başarısını ilk yılından itibaren iş sonuçlarına da yansıtan Allianz Kampüs ile birlikte Allianz Türkiye'nin müşteri şikâyet oranında yüzde 38 iyileşme kaydedilirken, müşteri memnuniyetinde yüzde 30 artış sağlandı. Acentelere verilen hizmet seviyesinde de yüzde 20 iyileşme kaydedildi. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin, "Allianz olarak Türkiye'ye inanıyor, planlarımızı, uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz" dedi.