Altay’dan çifte imza

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SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde iki oyuncuyu kadrosuna kattı.Yukatel Denizlispor'da profesyonel olan Erhan, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor kulüplerinde oynadı. 26 yaşındaki savunmacı Süper Lig'de 26 maça çıkarken, 1'inci Lig'de 89 kez görev aldı. BAŞAKŞEHİR'DE YETİŞTİBaşakşehir altyapısından yetişen Rıdvan ise Altınordu'da profesyonel oldu. Tarsus İdmanyurdu ve Karacabey Belediyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu,