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Dağ’dan Karaburun eleştirisi

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Dağ’dan Karaburun eleştirisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Medya Platformu'nun 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Bornova Öğretmenevi'nde düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamaları yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, liyakatın olmadığı atamalar yapıldığını parti genel başkanına yakınlığı nedeniyle yönetim kurulu başkanı olarak atananları gördüklerini ileri söyledi. Bir gazetecinin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketine kendini müdür atadığını, yakın akrabalarını işe aldığını belirtmesi üzerine Dağ, bunun etik olmadığını vurguladı.
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Dağ’dan Karaburun eleştirisi
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