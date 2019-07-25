Damada tazmınat şoku

İzmir'in ?Karabağlar ilçesinde, geçen yıl ekim ayında eşinden ayrılmak isteyen Seçkin Selek (31) ve kardeşi Sezgin Selek, kayınpederi Fahrettin Kerim Özel tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kardeşler yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kayınpeder ise gözaltına alındı. Açılan dava sonucu mahkeme Kerim Özel'e 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti. Seçkin Selek ile eşi Sinem Selek arasında İzmir 4. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası da sonuçlandı. Mahkeme, Seçkin Selek'in eşine aylık 400 TL nafaka ile 20 bin manevi 20 bin maddi olmak üzere toplam 40 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Hakim gerekçeli kararında, Selek'in kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulması ile boşanma davası arasında bir bağlantı olmadığına dikkat çekerek, mağdur tarafın Sinem Selek olduğunu bildirdi.

'KARAR ADİL DEĞİL'

Kararı temyiz eden Selek, "Kayınpederim 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boşanmak istediğim için kayınpederim canıma kastetti. Ama aile mahkemesi boşanma davasında 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum. Kararın istinafta bozulacağına inanıyorum ve Türk adaletine güveniyorum" dedi.