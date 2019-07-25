Dudu teyzenin otomobil keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Sındırgı ilçesinde oturan ev hanımı Dudu Yılmaz, gençliğinden bu yana çok istediği otomobil kullanmanın keyfine 64 yaşından sonra vardı. Evli ve üç çocuk annesi olan Yılmaz, eşinin desteğiyle yıllardır hayalini kurduğu ehliyeti almaya karar verdi. Kursu ve sınavları başarıyla geçerek ehliyetini alan Yılmaz, 1989 model "Renault Toros" otomobiliyle çarşıya, pazara, gezmeye, arkadaşlarına gidiyor. Yılmaz, kursta öğrendiği bilgilerle aracının bakımını, temizliğini yapıp ona gözü gibi bakıyor. Dudu Yılmaz, "Bence tüm kadınlarımız ehliyet alabilir, yaşın sınırı yoktur. Eskiden ben de alamam diye düşünüyordum fakat öyle değilmiş. Yapsınlar, uğraşsınlar daha sonra mükafatını alırlar" dedi.