Göztepe’nin derdi grillo

Yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan ve yabancı transferinde yeniden hamlelere başlamak isteyen Göztepe'ye Fausto Grillo dert oldu. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon Süper Lig'de 1 dakika dahi süre alamayan ve kampa götürülmeyen Arjantinli stoperin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi. Yönetimin uzlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen 26 yaşındaki futbolcu kulübü zor durumda bıraktı.

BURSASPOR'DAN MUHAMMED ŞENGEZER'İ DE İSTEDİLER

Özellikle ülkesi Arjantin'den kendisine gelen transfer tekliflerini de rededen Grillo'nun anlaşmaya yanaşmaması Göztepe'nin transfer politikasını da olumsuz etkiledi. Sarı-kırmızılılar, sürpriz bir şekilde 1 numara arayışlarına da başladı. Beto'nun 1 yıl sonra sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılar alternatif olarak Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'e talip oldu. 22 yaşındaki file bekçisiyle bir çok Süper Lig ekibi yakından ilgileniyor.