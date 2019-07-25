Hayali olimpiyatta kürsü

Denizli'de 9 yıldır yüksek atlama branşında kendini geliştirmek için çabalayan Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alperen Acet, gümüş madalya kazanıp Denizli'nin gururu oldu. Futbol ile başlayan spor kariyerine yüksek atlama merakı ile devam eden genç sporcu, lise döneminde yüksek atlama alanında madalyalar kazandı. Acet, başarısını 30. Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler yüksek atlamada kategorisinde 2 metre 24 santimetrelik dereceyle ikinci olarak aldığı gümüş mada kürsüye çıkmayı başardı. Başarılı sporcu, Üniversite Yaz Oyunları'nda aldığı madalya ile Türkiye tarihinde ilke imza attı. Acet, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de tüm azmiyle çalışmaya devam ediyor.



"YÜKSEK ATLAMA YAPANLARI GÖRDÜM, DENEDİM VE OLDU"

YÜKSEK atlamaya merak ile başladığını belirten Alperen Acet, "Ben önceden futbol oynuyordum. Daha sonra bu branşta okul takımı kurulacağını öğrenip başladım. Çok zevkli geldiği için devam ettim, sonra da başarılar üst üste geldi. Başarı geldikçe biraz daha istek artıyor. 9 yıl oldu, hala da devam ediyorum. 'Ne yapabilirsin?' dediler fırlatma topu atabilirim dedim ve denedim. Güzel attım ama yüksek atlama yapanları gördüm. Bu daha zevkli deneyebilir miyim dedim, denedim ve oldu. Sonra da bu sporda ilerledim zaten" ifadelerini kullandı.



"SAKATLIK YAŞAMAZSAM İLERİKİ YAŞLARA KADAR DEVAM EDECEĞİM"

ŞAMPIYONLUKLARINA lise döneminde başladığını ifade eden 21 yaşındaki sporcu, "Liselerde dünya şampiyonu oldum. Avrupa kulüplerde 2 kez Avrupa şampiyonu oldum. Büyükler Avrupa'da finalde yarıştım. Türkiye tarihinde ilk kez yüksek atlamada ve 5'inci oldum. Aynı zamanda Üniversite Oyunları'nda dünya ikincisi oldum. O da Türkiye'nin yüksek atlamada ilk madalyasıydı. Sponsorumuz yok, destek gelirse mutlu oluruz. Sakatlık olmazsa devam edebildiğim kadar o kadar devam edeceğim. Kendimi olimpiyatlarda kürsüde görmek istiyorum" diye konuştu



ANTRENÖR CEYLAN: FUTBOL İSTİYORDU AMA SONRA ATLETİZMLE TANIŞTI

Şampiyonluktan sonra Acet'in daha hızlı ilerlediğini ifade eden antrenörü Cavit Ceylan ise, "Alperen ilkokuldaki beden eğitimi öğretmenin seçmesiyle başladı. Futbol branşı yapmak istiyordu sonra atletizmle tanıştı. Atletizmde ortaokulda zaten Türkiye şampiyonu oldu. Bence Türkiye şampiyonu olduktan sonraki süreci çok hızlı ilerledi. Çünkü o günden sonra artık yüksek atlamanın ne ifade ettiğini ve keyfini algıladı. Yüksek atlama böyle öğretim süreci çok keyifli değil ama sonraki süreç çok çok keyifli. Uluslararası camiada elde ettiğimiz başarılar ve dereceler çok önemli. Avrupa'da 4. olduk geçen yıla kadar. Ama bu yıl olimpiyattan sonra en büyük organizasyon olan Üniversite Oyunları'nda da gümüş madalya alarak başladık" şeklinde konuştu. "Önümüzdeki hedef 2.33'lük derece" diyen tecrübeli antrenör Cavit Ceylan, "O derece olimpiyata direk gidiyor. 2.30 atlasa da olimpiyatlara gidebiliyor. Ama biz seçilen değil de böyle direk tercih edilen kişi olup 2.33'le olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Gideriz diye düşünüyorum" dedi.