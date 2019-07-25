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Kınık’ta üniversite heyecanı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Kınık’ta üniversite heyecanı
İzmır'ın Kınık ilçesinin uzun yıllardır özlemi olan fakat bir türlü gerçekleşmeyen üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, son Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ilçelerine yaptığı ziyarette müjdelerle geldiğini söyledi. Yıldırım yaptığı konuşmada, "Doğalgaz, TOKİ, hastane sözü verdik ve hepsini gerçekleştirdik. Şimdi ne kaldı Sağlık Meslek Yüksekokulu açılacak. Önümüzdeki yıl Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulu Kınık'a açılacak. Artık Kınık ve İzmir'in sağlık personeli Kınık'ta yetişecek" dedi. Başkan Doğruer, "Yüksekokulun ilçemize gelecek olmasında emeği geçen başta son Başbakanımız Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Bölge Milletvekilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Kınık’ta üniversite heyecanı
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