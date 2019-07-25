Otostopla tur

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Antalya'da yaşayan, 4 yıl önce Türkiye turuna çıkmayı kafasına koyan Erkan Beceral, hayalini gerçekleştirmek için yollara düştü. 15 Haziran'da yola çıkan Beceral, 'Otostopla Türkiye'yi geziyorum, şiir okumak 1 TL' yazılı pankartı taşıyarak kendisini dinlemek isteyenlere şiirlerini okuyor. Antalya'dan otostop yaparak yola çıkan Beceral, 1 yıl içinde tüm Türkiye'yi dolaşmayı hedefliyor. Anne babasının ayrı yaşadığını ve ağabeyiyle aynı evde kaldığını anlatan Erkan Beceral, açık lisede öğrenimine devam ediyor. Annesinin İzmirli olduğunu ve çocukluğundan beri bu kenti bildiğini dile getiren Beceral, "26 yaşındaki ağabeyimle aynı evi paylaşıyorum. Ailem otostopla yolculuk yapmama izin verdi. Bu fikir 14 yaşımdan beri aklımdaydı. Gezmeyi çok seviyorum ve farklı insanları tanımak hoşuma gidiyor. Babam çadırımı aldı ve yola çıktığımda 30 lira vardı. Otostopla yolculuğuma başladım" dedi. Sırt çantasında kitaplar ve birkaç parça kıyafeti bulunduğunu belirten Beceral, ördüğü bileklikleri 10 TL'ye sattığını ve 1 TL karşılığında da şiir okuduğunu söyledi.