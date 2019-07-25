Süslü kadınlardan çağrı var

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ile birlikte dünyanın 14 ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Türkiye mimarı Sema Gür, bu yıl yedincisi yapılacak olan tur öncesi açıklamalar yaptı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na her geçen ilginin arttığını ifade eden Gür, "22 Eylül Pazar günü Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda 3 km'lik çok kısa bir tur yapacağız. Bu turda tüm kadınlar her kesimden tüm kadınlar gelebilir. Bisiklete gönül vermiş tüm kadınları bekliyoruz. Süslenip geliyoruz, herkesin dikkatini çekiyoruz. Eğleniyoruz, müziklerimiz de olacak" dedi.