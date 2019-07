Anne adaylarına beslenme önerisi

İzmir Özel Kent Hastanesi Grubu diyetisyenlerinden Asena Güneş, gebelik dönemindeki beslenme düzeninin anne bebek sağlığı üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Dyt. Güneş, gebelik dönemindeki beslenme düzeniyle anne karnındaki bebeğin sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu söyledi. Buna bağlı olarak da anne adaylarının tüketecekleri besinlere özen göstererek dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmesi gerektiğini ifade etti. Gebelik döneminde beslenmenin çok önemli bir süreç olduğuna vurgu yapan Güneş, "Sağlıklı bir şekilde bu dönemi geçirmek için tüketilen besinlere anne adayları dikkat etmeli. Bu şekilde sağlıklı bir kilo artışı ile bu dönemi geçirilebilir. Sağlıklı beslenmek erken doğum riskini, gebelik şekerini, kabızlığı, mide yanmalarını, yüksek tansiyonu, anemiyi ve preeklemsi gibi hastalıkların riskini azaltmaktadır. Bu dönemde bebeğin sağlığını etkileyen birçok etmen vardır. Gebelik sayısı, annenin yaş aralığı, kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, son gebelik arasındaki süre ve en önemlisi beslenmedir" dedi. 'Anne adayları her besinden yeterli bir şekilde tüketmeli' diyen Dyt. Asena Güneş, "Sebze, makarna gibi besinlerin haşlama suyu dökülmemeli. Çünkü besinler vitamin ve mineral kaybına uğrar. Her gün 10-12 bardak su ve bebeğin beyin gelişimi için 2 adet ceviz tüketilmeli. Haftada 1-2 kez bakliyat grubu, 1 kez de omega 3 almak için balık öğünlerde yer almalı. Yine yoğurt ve süt her gün yeterli miktarda alınmalı. Her gün 3 ara 3 ana öğün şekilde beslenmeli. Yemekler az ve sık şekilde 3-4 saat arası olmalı. Tam buğday ekmeği, kepekli pirinç ve bulgur pilavı öğünlerde tercih edilmeli. Yine sağlıklı yağları almak için her gün 10-12 adet fındık ve badem, ayrıca folik asit içeren besin grupları da tüketilmeli" şeklinde konuştu.

SİGARAYA DİKKAT

Anne adaylarının bu dönemde tüketmemesi gereken ve fazlasının zararlı olabileceğini söyleyen Dyt. Güneş, şöyle devam etti; "Alkol ve sigara gibi maddelerden tamamen uzak durulmalı. Margarin tarans yağ içerdiği için asla tüketilmemeli. Yağda kızarmış besinlerden uzak durulmalı. Siyah çay, kahve ve şerbetli tatlılar sınırlandırılmalı. Sakatat, şarküteri ürünlerinden, çiğ yumurta, çiğ et ve hazır gıdalardan anne adayları uzak durmalı."

MÜJGAN ÖĞE