TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Akhisarspor'da transferde üst üste imzaların atılması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı mest etti. Son alarak Gazişehir'den defans oyuncusu Uğur Aslan, sol kanat Erhan Çelenk ve orta saha Elmar Bjanarson'u resmen renklerine bağlayan yeşil-siyahlılarda Altıparmak çok kaliteli transferler gerçekleştirdiklerini söyledi. "Artık sona geldik" diye deneyimli teknik adam, yine aynı takımdan golcü Poepon'u da istediklerini söyledi.

TEK AMACIMIZ DÖNMEK

Geçen sezon Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan ve transferde eski öğrencilerini tercih eden Altıparmak, "Mevcut kadromuzda kalan futbolcularımız zaten kariyerlerini kanıtlamış. Yeniler de oldukça iyi, istediğimiz takviyeleri yapıyoruz. Poepon yakından tanıdığım, iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Tek amacımız yeniden Süper Lig'e dönmek" diye konuştu.