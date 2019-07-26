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Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip, okullarda öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uygulamaya konuldu. Projede kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Karip'in 'Durakta Matematik' projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da onaylandı ve eTwinnig kapsamında da destek gördü. Proje kapsamında hazırlanan karikatürlü afişler Türkiye'de ilk olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otobüs duraklarına asıldı. Ardından 81 ilde otobüs duraklarına yaygınlaştırılacak proje ile vatandaşların otobüs beklerken, zamanını matematik işlemi çözerek geçirmesi sağlanacak. Projenin amacını anlatan öğretmen Mukaddes Karip, "Amacımız, herhangi bir vasıta beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında özellikle okullara yakın olanlar, metro ve tramvay duraklarında, her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda matematiği sevdirmek için geliştirdim" dedi.