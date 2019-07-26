Eş muhtara karşıyız

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un katılımıyla geçtiğimiz ay Menemen Halk Meclisi kuruldu. Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, toplumun farklı kesimlerinden katılımın yanı sıra mahallelerden de seçimle belirlenecek kişilerin halk meclisine dahil olması kararı alındı. Mahallelerde seçim yapılması uygulamasına tepki gösteren muhtarlar bir araya gelerek uygulamaya tepki gösterdi. İlçedeki tüm muhtarlar adına yapılan basın açıklamasında, "Mahallelerde seçim yapılması yasal değil. Bizler zaten seçimle göreve geldik. Eş muhtar istemiyoruz. Katılım yeterli olmadığı bir ortamda muhtarların halk meclisi içinde olup olmaması ile ilgili kararın oylamaya sunulması asla kabul edilemez. Yapılan bu oylama ve alınan karar ülkemiz genelinde demokrasimizin temel taşları olan, aynı zamanda zor şartlarda görev yapmaya çalışan, kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü görevi yapan muhtarların onurlarını zedelemektedir" dedi. Uygulamaya karşı olan muhtarlar, şöyle devam etti; "Hiçbir yasal dayanağı ve hukuki yaptırım gücü olmayan, yetki ve laf kargaşasından öteye gitmeyecek olan bu uygulamanın yöremize ve mahallelerimize katkı sağlayacağına inanmıyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez bir ilkesi olan seçim sistemi ile seçilen muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızın yasa ile sınırlandırılmış şekilde görev ve sorumlulukları vardır ve yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bunların harici yapılan her işin, alınan her kararın yasal dayanağı olmayacaktır. Ayrıca mahallelerimizde halk meclisine üye seçimi yapılmasına karşı olduğumuzu belirtiriz."

'YANLIŞTAN DÖN'

Başkan Aksoy'un bu kararına bir tepki de AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel'den geldi. Başkan Yüksel, "CHP'li belediye, her mahallede sandık kurarak muhtarları hiçe sayıp onların onurlarını zedeliyor. Her mahallede seçim yapmanın anlamı nedir. O zaman muhtarlara ne ihtiyacımız kalıyor. Devletle, yerel yönetimlerle köprü görevi yapan muhtarlarımızı hiçe saymak belediyenin harcı değildir. Bu yanlıştan dönülmeli" dedi.