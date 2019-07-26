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Hacı adayları uğurlanıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Hacı adayları uğurlanıyor
DİYANET İşleri Başkanlığının 2019 yılı Hac Organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları uğurlanmaya başladı. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 438'i kadın, 337'si erkek olmak üzere toplamda 775 kişinin Balıkesir'den kutsal topraklara gideceğini ifade etti. Göz yaşı sevinç ve hüznün hakim olduğu uğurlama esnasında Hacı adayı Mehmet Ali Ayhan kutsal topraklara gittiği için sevinçli olduğunu dile getirdi. Eşi Halime Ayhan ise yine çok mutlu olduğunu ancak torunlarından ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.
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Hacı adayları uğurlanıyor
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