Izaguerre de listeye alındı

BUGÜN NELER OLDU

Savunma transferlerine ağırlık veren Göztepe, sol bek transferi için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Bursaspor'dan Latovlevici, Real Madrid'in eski yıldızı Fabio Coentrao ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın ardından Celtic'ten ayrılan Emilio Izaguerre'yi de listesine ekledi. 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Bu arada Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Afyon kampında önemli açıklamalarda bulundu. Beto, geçen seneden dersler aldıklarını ve önümüzdeki sezon üst sıraları zorlayacaklarını belirtirken henüz futbolu bırakmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi