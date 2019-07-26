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Kadınlara tehdit yoluyla fuhuş

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Kadınlara tehdit yoluyla fuhuş
Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karesi, Altıeylül ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 52 kişinin, evli, hamile ve zihinsel engelli kadınların müstehcen fotoğraflarını fuhuş amaçlı sosyal medyadan paylaştığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, zorla cinsel ilişkiye girdikleri kadınların fotoğraf ile videolarını çekerek bu görüntüleri ailelerine göndermek ve sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek kadınları fuhuş yapmaya zorladıklarını belirledi. Yapılan planlama ve teknik takip sonucu Balıkesir, Karesi, Altıeylül ve Kırkağaç'ta belirlenen adreslere düzenlenen "Bumerang" adlı eş zamanlı operasyonda, 5'i kadın 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i, ifadelerinin ardından salıverilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi
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Kadınlara tehdit yoluyla fuhuş
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