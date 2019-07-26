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’da pompalı dehşeti

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Karabağlar’da pompalı dehşeti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Saldırganların sorgulanmasına başlandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yalkın'ı kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor.
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Karabağlar’da pompalı dehşeti
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