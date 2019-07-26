Karabağlar’da pompalı dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inKarabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Saldırganların sorgulanmasına başlandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yalkın'ı kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor.