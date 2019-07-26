Küçük Mustafa’ya yardım eli uzandı

VAN'DA akraba evliliği yapan Mehmet- Aliye Belli çifti, yüzde 93 engelli doğan ve solunum hastası olan 8 yaşındaki oğulları Mustafa'yı kaybetmemek için İzmir'de mücadele veriyor. Ailenin bu mücadelesine Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube ortak oldu. Ailenin evi yenilendi, küçük Mustafa'nın 1 yıllık medikal ihtiyaçları karşılandı. Mustafa'dan önce 6 çocuğunun henüz 1 yaşına gelmeden öldüğünü söyleyen anne Aliye Belli, "6 çocuğum oldu, hiçbiri 1 yaşını göremedi. Mustafa 7. çocuğum. Yüzde 93 engelli, boğazında bir delik var, solunum yetmezliği hastası. Dışarıdan aldığı oksijen ile yaşıyor. Yarım saat oksijen alamadığı takdirde hayatını kaybedecek. Eşim de ben de bir an bile gözümüzü kırpmadan başında bekliyoruz. Mustafa'nın yaşamasını çok istiyorum. Biz yardımlarla, desteklerle geçinmek zorundayız. Çalışamıyoruz. Bu zorlu süreçte bize yardım elini uzatan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım'a, ekibine, Emine Hemşire'ye ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, Allah razı olsun" diye konuştu.

EVLERİ YIKILDI

Van depreminde evlerini kaybettiklerini ifade eden baba Mehmet Benli de, "Mustafa'yı önce Van'da hastaneye götürdük, bizi Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da 3 aylık bir tedavi sonrası İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildik. Oğlum 4 ay yoğun bakımda kaldı, ardından da 2 yıla yakın hastanede yattı. Taburcu oldu fakat sürekli kontrole gidiyor, ne zaman fenalaşacağı belli olmuyor. Zaten oksijen tüpüne bağlı yaşıyor, aynı zamanda enfeksiyon riski var. Mustafa'nın bakımı ve yoğun hastane temposundan çalışamıyorum. Bekçilik, çobanlık yaptım, inşaatlarda çalıştım fakat hastaneye gidip gelmek zorunda olduğum için çalıştığım işlerden çıkartıldım. Kaldığımız yer 70 metrekare ve çok eskiydi. Oğlumun enfeksiyon kapmasından çok korkuyordum. Evimizi yenileyen, tadilatını yapan, oğluma temiz bir ortam hazırlayan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şubesine ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ise, şöyle konuştu: "Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde hemşire olan üyemiz Emine Akgedik vasıtasıyla küçük Mustafa'dan haberdar olduk. Kadın Kolları Komisyonumuz ve yönetimimizle birlikte Mustafa'yı ziyaret etmeye gittik. Basmane'de hijyenik olmayan, harabe bir ortamda yaşıyordu. Mustafa'nın sağlık durumu açısından hijyenik bir ortamda yaşaması gerekiyor. Ekibimizle birlikte Mustafa'nın yaşadığı evin tadilatını yaptık. Ailenin bir yıllık medikal ihtiyacını karşıladık. Bizim yaptığımızın küçük Mustafa için sadece bir başlangıç olmasını, tüm İzmir'in el ele verip Mustafa'yı yaşatmasını istiyoruz. Tek temennimiz bu yönde."