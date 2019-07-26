Kula’da can pazarı

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Kula'nın kırsal Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Eşme yönüne giden Hüseyin Ali Karataş (46) yönetimindeki otomobil, tarlasına girmek için sağa dönüş yapan Üzeyir Baştürk (54) yönetimindeki arkasında sepet takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, yol kenarına savruldu. Kazada, traktör sürücüsü Üzeyir Baştürk ile çamurlukta ve arkadaki sepette yolculuk yaptıkları belirlenen Buse Baştürk (18), Fadime Baştürk (15), Ulviye Baştürk (49), otomobil sürücüsü Hüseyin Ali Karataş, yanındaki Aslıhan Akkaş (21), Hülya Hanım Avcı (45), Filiz Hancıoğlu (30), Teslime Tuna (34), Songül Çakal (30), Günnaz Gökgedik (33) ve Aysun Akkaş (22) yaralandı. Yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ulviye Baştürk ve Filiz Hancıoğlu buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.