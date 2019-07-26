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Meyve sebzeyi una dönüştürüyor

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Meyve sebzeyi una dönüştürüyor
Özbekıstan'dan geldiği İzmir'de KOSGEB desteğiyle gıda şirketi kuran kadın girişimci Gülandar Kibaroğlu, una dönüştürdüğü meyve ve sebzeleri sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. İşletmesinde çilek, domates gibi birçok meyve ve sebzeyi kurutan girişimci, daha sonra bunları öğüterek un haline getirdi. Meyve kurutma ve öğütme işlemlerinde Kibaroğlu'nun makine mühendisi olan eşinin imal ettiği makinalar kullanıldı. Girişimci Kibaroğlu, "Elma, domates hiç fark etmez hepsini un haline getirebiliyorum. Satışları da sosyal medya üzerinden yapıyorum" dedi.
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Meyve sebzeyi una dönüştürüyor
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