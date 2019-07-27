72 yıldır yoksulun imdadına koşuyor

1947 yılında İzmir'in önde gelen iş dünyası ve kamu yöneticilerinin gönüllülük esasıyla kurduğu İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği (İZFAK), her ay 250- 300 aileye erzak ve giysi yardımında bulunuyor, yıl boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Gerçek bir İzmir sevdalısı olan ve birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak hizmet veren İZFAK Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Maruflu, paylaşmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulan Kurban bayramında hayırseverlerin nakdi ve ayni bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını; yıl sonuna kadar 50 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

HELAL KESİM

Kurban kesimlerinin İslami koşullara uygun olduğunu ve etlerin gerçekten de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Sancar Maruflu, "Kemalpaşada anlaştığımız özel bir besi çiftliği ve kombine et tesisinde veteriner hekim gözetiminde ve Kur'an eşliğinde helal kesimler yaptırıyoruz. Yıllardır hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Bununla da kalmıyor, artan etleri sucuk yaptırarak yıl boyunca gerekli kişilere ulaştırıyoruz. Bu kurban bayramında 10 ton et dağıtmayı hedefliyoruz. Kurban bedelini 760 TL olarak belirledik. Yardımseverlerin, Ziraat Bankası İzmir Şubesi 38158021-5001 IBAN 6300010001137381580215001 hesap numarasından bizlere yardımlarını iletmelerini rica ediyoruz" dedi.

"ÇARESİZLERİN ÇARESİYİZ"

Dernek bünyesinde hizmet veren Sosyal Komite'nin mahalleleri gezerek karakollar ve muhtarlarla görüştüklerini, gerçekten yardıma ihtiyacı olan ailelerin tespit edildiğini dile getiren Maruflu, "Erzak ve giysi yardımlarımızı yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz kermeslerden elde ettiğimiz gelirleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. İşi olmayan kişilere meslek kazandırmak için onları ahşap, seramik ve kumaş boyama kurslarına yönlendiriyoruz ve iş hayatına katılımını sağlıyoruz. Kullanacakları malzemelerin ilk seferini de biz alıyoruz. Çocuklar için okulların açılma dönemi yaklaştığında en kaliteli çanta ve kırtasiye malzemelerini temin ediyoruz. Çaresizlerin çaresi oluyoruz" ifadelerini kullandı. Dernek olarak İzmir'e kalıcı bir eser kazandırmak istediklerinin de altını çizen Sancar Maruflu, özellikle maddi olanağı bulunmayan yaşlıların bakımı için İnciraltı'nda bir Geriatri Merkezi ve Yaşlı Bakım Evi projesini hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.