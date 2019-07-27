Balon turuyla görsel şölen

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Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 'beyaz cennet' olarak anılan dünyaca ünlü Denizli Pamukkale'de balon uçuşları devam ediyor. Yoğun ilgiden uçuş yapan firma sayısı 16'ya yükseldi. Bölgede uzun yıllardır hizmet veren bir uçuş şirketinin ortaklarından ve balon pilotlarından Emre Öztürk, 2001 yılından bu yanan Kapadokya ile birlikte Pamukkale'de uçuş yaptıklarını ifade etti. Pamukkale'de en büyüğü 20 kişilik en küçüğü ise de 3-4 kişilik olan çok sayıda balon olduğunu ifade eden Öztürk, uçuşlara ilginin her geçen yıl daha fazla arttığını vurguladı. Uçuşların gün doğumu ile birlikte başladığını yaklaşık 45 dakika sürdüğünü kaydeden Öztürk, "Uçuşlarımızda hafta içi irtifamız deniz seviyesinden 6000 fit (yaklaşık 20 kilometre), hafta sonu ise 7000 (yaklaşık 21 kilometre) bin fit yükselebiliyoruz. Genelde çalıştığımız acenteler ve yurt dışından gelen yabancı turistler ile çalışıyoruz. Uçuşlara yerli ziyaretçilerimiz yeni yeni talep göstermeye başladı. Ama genellikle Çinli, Asyalı ve Latin ülkelerden gelen ziyaretçi ağırlıklı uçuşlar yapıyoruz. Uçuş fiyatları Kapadokya'dan biraz daha uygun, Pamukkale'de uçuş fiyatları 100-150 euro arasında değişmektedir" dedi.