Bayındır’da güneş santrali kuruluyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in?Bayındır ilçesinde yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali'nde önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Elektrik üreteceğiz. Bu elektrikle belediyemizin enerji ihtiyacını karşılayacağız, geri kalanını satıp belediyeye ek gelir kaynağı yaratmış olacağız" açıklamasında bulunmuştu. Bugün arazi tahsisisin uygun görüldüğü ve çalışmalara başlanacağı müjdesini veren Demirezen; "Söz verdiğimiz gibi, Yakapınar Mahallemizde yapımı düşünülen Güneş Enerji Santrali (GES) için arazi tahsisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Santral için proje çalışmaları en yakın zamanda başlayacaktır. Projeden en başından beri desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a güzel ilçem adına çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.