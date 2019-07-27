Bornova’da palet deposunda yangın

Izmir'in Bornova ilçesi Pınarbası 7405/1 Sokak'taki ahsap palet fabrikasının depo ve üretim bölümünde, dün saat 09.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahsap malzemelerin tutusmasıyla alevler kısa sürede deponun tamamını kaplarken, yangını fark eden isçiler ve çevre is yerlerinde çalısanlar, söndürmek için müdahalede bulundu. Ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ve saglık ekibi sevk edildi. Polisin sivil araç geçisine kapattıgı bölgede itfaiye ekiplerinin bir kısmı, yangının diger palet, kimya ve plastik fabrikalarına sıçramasını engellemek için önlem aldı. Söndürme çalısmasında özel kimyasalların karıstırıldıgı köpüklü sıvı kullanıldı. Çalısmalara, Orman Bölge Müdürlügü'nden takviye ekipler gönderildi. Yangını söndürmek için helikopterlerle de havadan müdahalede bulunuldu. 2 saatlik çalısmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında depo küle döndü. Söndürme çalısmaları sırasında Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile Belediye Baskan Vekili Yahya Yıldız da bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı.

DUMAN ONLARI DA ETKİLEDİ

Yangın bölgesine yaklasık 500 metre uzaklıkta olan Bornova Belediye Veteriner Isleri Müdürlügü'ne ait barınakta kalan 80 köpek, ve kediler dumandan etkilenmemeleri için daha güvenli olan farklı bir alana alındı. Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada kedi ve köpeklerin tedavilerinin sürdürülecegi belirtildi.