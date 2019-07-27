Buğra’nın ses teline hayat veren dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dayaşayan Bahar ve Nevzat Özcan çiftinin 1995 yılında dünyaya gelen oğulları Buğra'da epilepsi, yarık damak, delik kalp, yapışık böbrek ve zeka geriliği bulunduğu tespit edildi. Küçük yaşında birçok kez ameliyat masasına yatan Buğra, doktorların ilk kez 1981 yılında Japonya'da tanımlanan ve 32 bin kişide 1 görülen bir sendrom olduğunu belirledi. "Kabuki Make Up" sendromu olarak adlandırılan hastalıkla dünyaya gelen Buğra Özcan, ses teli dolgusu ameliyatıyla yaşama tutundu. Anne Bahar Özcan, "Buğra günde 30-40 kez boğulma tehlikesi yaşıyordu. Zaten aylardır sesini duyamıyorduk. Ama ameliyattan çıkar çıkmaz konuşmaya başladı. Aylar sonra bana 'tamam' dedi. 'Bu iş oldu' demek istedi. Onun bir gülümsemesi dünyaya bedel" dedi. Baba Nevzat Özcan da Buğra'nın hastalıkları nedeniyle çok ağır ataklar geçirdiğini, iki kez kalbinin durduğunu, son olarak beslenemez hale gelince sıkıntılarının da katlandığını belirtti. Sağlıklı çocukların 'anne', 'baba', 'tamam' gibi sözcükleri söylemesinin normal karşılandığını ifade eden Özcan, "Doktorlarla artık aile gibi olduk. Sonradan bize dediler ki 15 gün, bir ay, 3 ay yaşar gibi tahminlerde bulunmuşlar. Durumu o kadar kötüydü. 24 yıldır yaşıyor. Onun bir kelime söylemesi bile bizim için Allah'ın bir lütfu" diye konuştu.