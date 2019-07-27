Denızlı’de yılan şoku

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendıilçesi Servergazi Mesire alanında olay meydana geldi. İddialara göre, ailesi ile birlikte mesire alanına giden Emirhan Eker isimli çocuk altından küçük su kanalı geçen ve ahşap olan yürüme yolunun üstünde oynarken bir anda acı içinde kıvranmaya başladı. Anne Esra Eker çocuğunun acı içinde kıvrandığı çocuğunun yanında geldiğinde elini tuttuğunu gördü. Ardından çocuğunu aracına alan anne Servergazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneye giden çocuğun yapılan tetkiklerde yılan soktuğu anlaşıldı. Minik çocuk, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Eli şişen ve moraran Eker'i zehirli engerek yılanı soktuğu öğrenildi. Yaşadıkları olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten anne Esra Eker, "Şu an hala şoktayım. İlk gittiğimiz özel hastane 'hiçbir şey yapamayız' dediler. 1-2 ilaç verdiler. Panzehiri Denizli'de bir taneymiş. Sonra panzehir bulundu ve verildi. Hala elimizde şişlik morluk devam ediyor. İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz hala var. Çok şükür şu an şükrediyoruz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok" dedi.