Ege ovalarında ‘kırmızı’ sergi

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Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatında lider konumda bulunan Ege Bölgesi'nde hasadın ardından domatesler kurutma işlemi için güneşe serildi. Ege ovalarında nisan ayında ekilen domatesler temmuz ayında hasat ediliyor. Mevsimlik işçilerin topladığı domatesler, kamyon ve traktörlere yüklenerek beyaz örtülerin serildiği arazilere götürülüyor. Burada ikiye kesilerek talebe göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneşte bekletiliyor. Kuruyan domatesler paketleme tesisinin ardından özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye 2018'de 85 ülkeye yaptığı kuru domates ihracatından 88 milyon dolar gelir elde etti. Kurutulmuş domateste en fazla ihracat 19 milyon 500 bin dolarla İngiltere'ye yapılırken, bu ülkeyi 13 milyon 344 bin dolarla İtalya ve 9 milyon 472 bin dolarla Almanya izledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, geçen yıl domatesten hastalık nedeniyle yeterli verim elde edilemediğini söyledi. Bu yıl ise hastalık bakımından domateste çok ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Uçak, "Bu yıl hastalığın olmaması nedeniyle kurutulmuş domates ihracatımızın 100 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Salçada da güzel bir sezon bekliyoruz" dedi. Kuru domates ihracatının yüzde 95'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığını dile getiren Uçak, tanıtım çalışmalarıyla özellikle Uzak Doğu pazarına ihracatın artırılabileceğini ifade etti. İhracatlık kuru domates üretiminin önemli kısmının yapıldığı Torbalı'da da hasat sezonu nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçedeki tarlaların kırmızıya büründüğü belirterek, "Kurutulmuş domates ihracatıyla hem ürünümüzü hem güneş enerjimizi ihraç etmiş oluyoruz. Kuruduktan sonra ilçemizdeki tesislerde işlenip dünyaya gönderilen bu ürün, ilçe ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip" diye konuştu. Domates kurutma işiyle uğraşan Hatice Başak da güneşte çalışmanın çok zor olduğunu ama geçimlerini bundan sağladıklarını söyledi. Bu yıl domates veriminin çok iyi olduğu dile getiren Başak, "Domatesi tarladan 50 ila 75 kuruşa alıyoruz. Yaklaşık 13 kilodan 1 kilo kuru domates çıkıyor. Kuru domatesin kilosunu da yaklaşık 15 liraya satıyoruz" diye konuştu.