Gaza bastı Göztepe

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon büyük sıkıntılar yaşadığı ligde yeni sezonda problem yaşamak istemeyen İzmir ekibi, sol bek transferi için gaza bastı. Galatasaray'dan Ömer Bayram için haber bekleyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı da yedekte tutuyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da onay verdiği N'Sakala için Akdeniz ekibine teklifte bulunulacağı öğrenildi. 29 yaşındaki Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyip 1 asist yaptı. Bu arada Celtic'ten ayrılan Emilio Izaguerre'nin de gündemdeki isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

GASSAMA'YA TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Göztepe'nin Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan oyuncusu Lamine Gassama'ya teklifler yağıyor. Turnuvanın en değerli 11'ine seçilen 29 yaşındaki futbolcu için İtalya Ligi'nden Cagliari'nin devrede olduğu öğrenildi. Kupada 5 karşılaşmaya çıkıp 470 dakika sahada kalan Gassama, 2 asist yaptı. 2021 yılına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için İtayan ekibi 6 milyon Euro önerdiği öğrenildi.



YASIN SEZONU IPLE ÇEKIYOR

SÜPER Lig'de, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe'de, takımın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Geçen sezon Galatasaray'dan transfer edilen ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, sakatlığını tamamen atlattı. Geride kalan sezonda küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe'de hayati önem taşıyan son 5 maçta forma giyemeyen Yasin'in yeni sezon öncesi oldukça hırslı olduğu bildirildi. Son iki transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan 32 yaşındaki oyuncunun tamamen Göztepe'nin başarısına odaklandığı ifade edildi. Tecrübesi ve yeteneği ile hem takımına hem de gençlere kampta büyük katkı veren Yasin'in 2019-20 sezonunda Göztepe'nin banko oyuncularından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın oldukça güvendiği Yasin'in yanı sıra İzmir ekibinin tecrübeli diğer ayakları Beto, Castro, Titi, Halil, Poko, Serdar ve Eren'in de formda olduğu öğrenildi.