Nefesleri kesen tatbikat

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'datüm kurumların isbirligiyle düzenlenen deprem tatbikatı gerçegi aratmadı. Tatbikatta enkaz altında yakınları bulunan vatandasları canlandıran ekip ise gösterdikleri performans oyuncuları aratmadı. Tatbikatta enkaz altında yakınları bulunan vatandaslar da canlandırıldı. Deprem sonrası olaya ilk müdahale eden vatandaslar yakınlarını enkaz altından kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin gelmesiyle vatandaslar bölgeden uzaklastırılırken, bazıları serit dısına kaçarak yakınlarını kurtarması canlandırıldı.