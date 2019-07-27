Rüya gibi sünnet düğünü

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Abdi Kaya isimli çocuğun hayallerinin gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Sünnet Düğününün masraflarını ise Bursa Dursunbeyliler Derneği ve ilçedeki esnaflar karşıladı. Yemek daveti ile başlayan Sünnet Cemiyetinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Sünnet konvoyunda Başkan Bahçavan'ın makam aracı sünnet arabası yapıldı. Direksiyonun başına geçen Bahçavan mahalle içinde Abdi'yi gezdirerek çocuğun bir hayalini daha gerçekleştirdi. Düğün konvoyunun ardından ise üç kardeş olan Kaya kardeşlere protokol tarafından bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Gece geç saatlere kadar süren sünnet düğününde Abdi ve kardeşleri doyasıya eğlenirken, mahalle sakinleri de bu büyük mutluluğa imkan veren herkese teşekkür etti.