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Alkışlar Hilal’e

’da gerçekleştirilen Olimpik ’nde (EYOF) Manisalı milli judocu , finalde Hollandalı rakibini geçerek altın madalyanın sahibi oldu

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Alkışlar Hilal’e
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 15. Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali'nde ferdi judo müsabakalarının son gününde Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı milli judocusu +70 kiloda Hilal Öztürk altın madalyanın sahibi oldu. Öztürk madalya yolunda iİlk turda Fransız Liz Ngelebeya, çeyrek finalde Rus Liubov Orlova, yarı finalde Slovak Nicki Norcici'yi zorlanmadan geçen Öztürk finalde Hollandalı Carmen Dijkstra'yı da mağlup edip şampiyonluğunu altın madalya ile taçlandırdı. Milli Judocu Öztürk, Kazakistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasından da Türkiye'ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılı milli judocu Hilal Öztürk'ün başarısı ile bir kez daha gurur duyduklarını dile getirip, Öztürk'ü tebrik etti.
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