Kahreden ölüm

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Boztaş (41) kazayı yara almadan atlattı, oğlu Gürkan Boztaş (7) ise hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında, Kestanelik mevkisi yakınlarında meydana geldi. Kızılçukur Mahallesi'nde oturan Hüseyin Boztaş, oğlu Gürkan Boztaş'ı da yanına alıp tarlasından eve dönmek için yola çıktı. Dağ yolunda giden Hüseyin Boztaş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Boztaş, yara almazken, oğlu Gürkan ters dönen traktörün altında kaldı. Boztaş'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Gürkan, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Gürkan, durumu ağır olduğu için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gürkan Boztaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Boztaş ailesi ölüm haberi ile yıkıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.