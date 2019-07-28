Kritik ihale 5 Ağustos’ta

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın kriz kapıda başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, ihale ilanını yayınladı. Resmi internet sitesindeki ihale ilanına göre ihale 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni ihaleyi alan firma 7 Eylül tarihinde işbaşı yapacak. Hizmet süresi 22 Ağustos 2022'de sona erecek. Yüklenici, 36 ay süreyle otobüs, metro, vapur, tramvay, İZBAN,Teleferik ile İEF boyunca kültür parka girişlerde kullanılacak olan akıllı ücret toplama sistemini çalıştırmaya hak kazanacak.