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Kritik ihale 5 Ağustos’ta

ERTAN GÜRCANER Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Kritik ihale 5 Ağustos’ta
EGELİ SABAH'ın kriz kapıda başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, ihale ilanını yayınladı. Resmi internet sitesindeki ihale ilanına göre ihale 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yeni ihaleyi alan firma 7 Eylül tarihinde işbaşı yapacak. Hizmet süresi 22 Ağustos 2022'de sona erecek. Yüklenici, 36 ay süreyle otobüs, metro, vapur, tramvay, İZBAN,
Teleferik ile İEF boyunca kültür parka girişlerde kullanılacak olan akıllı ücret toplama sistemini çalıştırmaya hak kazanacak.
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Kritik ihale 5 Ağustos’ta
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