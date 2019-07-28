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kazıları beklemede

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Kyme kazıları beklemede
YUNANİSTAN'IN kuzeyinden gelen halklar tarafından M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kyme, o dönemde deniz yoluyla yapılan ticaret sayesinde ekonomisini geliştirdi ve madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri haline dönüştü. Şimdilerde modern limanlardan olan Nemrut Limanı ile karşı karşıya bulunan yıkık kent, sakladığı tarihin gün yüzüne çıkarılmasını bekliyor. Kazıları bir süre önce duran Kyme'de, yeniden çalışma yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
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Kyme kazıları beklemede
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