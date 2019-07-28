Kyme kazıları beklemede

YUNANİSTAN'IN
kuzeyinden gelen halklar
tarafından M.Ö. 11'inci
yüzyılın ortalarında kurulan
12 Aiolis
kentinin
en büyüğü
olan,
İzmir'in
Aliağa ilçesindeki
Kyme,
o dönemde deniz yoluyla
yapılan ticaret sayesinde
ekonomisini geliştirdi
ve madeni para (sikke)
basan ilk şehirlerden biri
haline dönüştü. Şimdilerde
modern limanlardan
olan Nemrut Limanı ile
karşı karşıya
bulunan
yıkık kent,
sakladığı
tarihin gün
yüzüne
çıkarılmasını
bekliyor.
Kazıları bir süre önce
duran Kyme'de, yeniden
çalışma yapılıp yapılmayacağı
henüz bilinmiyor.