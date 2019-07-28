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Terör mağduru çocuklar Selçuk’ta

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Terör mağduru çocuklar Selçuk’ta
İZMİR'IN Selçuk ilçesine, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen terör mağduru 41 öğrenci, Selçuk Belediyesi'nin konuğu oldu. Pamucak sahilinde denize giren çocuklar, daha sonra Efes Antik Kenti ve Meryamana Evi başta olmak üzere Selçuk'un tarihi ve ören yerlerini gezdi. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, öğrencilerin Selçuk'u ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, "Sizler bizim en büyük değerimizsiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yeniden bir arada olmak isteriz. Doyasıya eğlenip, tadını çıkartın" dedi.
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Terör mağduru çocuklar Selçuk’ta
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