Yaşları küçük gönüllerı büyük

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Memenen ilçesinde yaşayan 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklar Toprak Tan Gülder, Güneş Yuvanç, Aysu Işık ve Defne Kaymak, hayvan sevgileriyle gönülleri ısıttı. İstiklal Mahallesi'nde yavru bir köpek gören çocuklar, 'Şampiyon' adını verdikleri köpeğin bakımını üstlendi. Yavru köpeğin hasta olduğunu fark eden çocuklar, veteriner masraflarını karşılayabilmek için evlerinin önündeki sokakta stant açtı. Standa 'Unutmayalım ki doğanın dengesini hayvanlar korur', 'Çare siz olabilirsiniz, koru ve yaşat' yazılı dövizler yerleştiren çocuklar, yardım kampanyası başlattı. Evlerinden getirdikleri ve komşularının bağışladığı oyuncak, takı, toka, kitap ve kıyafet gibi ürünleri satmaya başlayan çocuklar, 2 günde 310 TL topladı. Bu gelir ile de hasta yavru köpeği veterinerde tedavi ettirip aşılarını yaptıran çocuklar, artan para ile sokak hayvanlarını beslemek için mama satın aldı. Kampanyalarına 'Bir mama da senden' ismini veren çocuklar, ailelerinin ve komşularının da desteği ile boş zamanlarında stant açıp, hayvanlara destek olmak için satış yapmaya devam ediyor. Kampanyayı başlatan çocuklardan Toprak Tan Gülder'in annesi Serap Gülder, "Çocukların bir yavru köpek için ellerinden geleni yapması bizi çok duygulandırdı. Umarım bu yaygınlaşır ve sokak hayvanlarına verilen değer artar" dedi.