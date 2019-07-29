Akigoların gözü kupada

Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor, Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa Finali'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Son iki sezonda 2 Türkiye bir de Süper Kupa finali oynadık. İki kupa kaldırdık. 1.Lig'e düşmüş olmamız önemli değil. İyi bir takım olduk, iyi bir hava yakaladık. Galatasaray'ı yenip o kupayı müzemize götürürsek sürpriz olmaz"
dedi. Öte yandan Akhisarspor transferde Mehmet Altıparmak'ın eski öğrencilerine çevirdi. Yeşil-siyahlılar, Gazişehir Gaziantep'in orta sahası Elmar Bjarnason'a teklif götürürken yine takımdan forvet oyuncusu Rydell Poepon'u listesine dahil etti.