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Akigoların gözü kupada

Akhisar, 7 Ağustos’ta G.Saray ile oynayacağı finalini kazanmanın peşinde

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Akigoların gözü kupada
Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor, Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa Finali'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Son iki sezonda 2 Türkiye bir de Süper Kupa finali oynadık. İki kupa kaldırdık. 1.Lig'e düşmüş olmamız önemli değil. İyi bir takım olduk, iyi bir hava yakaladık. Galatasaray'ı yenip o kupayı müzemize götürürsek sürpriz olmaz" dedi. Öte yandan Akhisarspor transferde Mehmet Altıparmak'ın eski öğrencilerine çevirdi. Yeşil-siyahlılar, Gazişehir Gaziantep'in orta sahası Elmar Bjarnason'a teklif götürürken yine takımdan forvet oyuncusu Rydell Poepon'u listesine dahil etti.
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Akigoların gözü kupada
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